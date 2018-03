Bắt sòng bạc tại nhà Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

(VTC News) - Cơ quan công an bắt 6 đối tượng đang đánh bạc tại nhà Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thu giữ 33 triệu đồng.

Ngày 3/3, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bắt 6 đối tượng tham gia đánh bạc tại phường Tân An.

Theo Thượng tá Tuấn, vụ đánh bạc xảy ra vào lúc 17h ngày 27/2. Công an thu giữ 10 triệu đồng trên chiếu bạc và 23 triệu đồng trong ví của các đối tượng.

Qua điều tra, căn nhà chứa sòng bạc là của ông Nguyễn Trung Thành - Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, địa chỉ tại số 46, đường Thái Phiên, phường Tân An.

Ngôi nhà của Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nơi 6 đối tượng tổ chức đánh bạc. (Ảnh: VL)

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Trung Thành - Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, ông đang đi công tác và vừa nghe vợ kể lại sự việc.

Theo ông Thành, ngày 27/2, một số người bạn của gia đình từ TP.HCM đến nhà chơi và vợ ông gọi thêm vài người bạn ở TP Buôn Ma Thuột tới nhà tổ chức ăn trưa. Sau đó, vợ ông đi làm, những người bạn ở nhà. Khi vợ ông trở về thì thấy công an ập vào bắt giữ những người đánh bạc tại nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

