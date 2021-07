Bắt quái xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Sáng 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm 4 tháng đối với Nguyễn Bảo Quốc (trú phường An Hoà, TP. Huế) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Bảo Quốc cùng phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đi đường tử nạn. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h45 ngày 8/7, trước số nhà 44 Lý Nam Đế (TP. Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe mô tô với xe đạp do bà Trần Thị Thu H. (SN 1955, trú tổ 12, khu vực 5, phường An Hòa, TP .Huế) cầm lái. Vụ tai nạn khiến bà H. tử nạn và người người điều khiển xe mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, không đến cơ quan công an trình diện.

Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ban hành thông báo về việc truy tìm "quái xế" gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Nhiều ngày sau, kẻ gây ra vụ tai nạn nói trên là Nguyễn Bảo Quốc đến cơ quan công an tự thú. Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn khi chưa có giấy phép lái xe, tại thời điểm gây tai nạn Quốc có sử dụng bia rượu.