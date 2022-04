Bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 220 bình khí cười từ Hà Nội vào Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 25/4, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết vừa chuyển vụ phát hiện 223 bình chứa khí cười N20 loại 12 kg trên 2 ô-tô tải cho Công an quận Liên Chiểu điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 23/4, trên đường Nguyễn Bính (tổ 125 khu dân cư Phước Lý, phường Hòa Minh), Tổ tuần tra 8394 Công an phường Hòa Minh phát hiện 2 ô tô tải BKS 43H-016.20 và BKS 29H-755.08 có biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu lệnh cho tài xế dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra 8394 xác định trên xe BKS 43H-016.20 có 42 bình chứa khí cười N2O và xe BKS 29H-755.08 có 181 bình chứa khí N2O (tổng 2 xe là 223 bình).

Hàng trăm bình khí cười được chuyển từ Hà Nội vào cung cấp cho bar, vũ trường ở Đà Nẵng.

Khai thác nhanh, một trong 2 tài xế là Vũ Sỹ Tùng (1986, trú Hoài Trung, Liên Bảo, Tiên Du, Bắc Ninh) khai nhận, tất cả các bình khí cười trên đều là loại 12kg, được chở từ thị trấn Đông Anh, Hà Nội vào Đà Nẵng để giao hàng cho các điểm kinh doanh bar, nhà hàng, quán karaoke thì bị cơ quan Công an phát hiện.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an phường Hòa Minh chuyển vụ việc cho Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.

Thời gian gần đây, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng liên tục phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển khí cười bằng xe tải đi giao cho các bar, vũ trường trên địa bàn thành phố.

Điển hình như khuya 28/3, trên tuyến đường tránh Túy Loan (đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Hải Vân), tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) do Thiếu tá Hồ Phú Cường chỉ huy mật phục, chốt chặn, bắt giữ xe tải BKS 43C - 179.71 và xe bán tải BKS 43C - 256.23 chở tổng cộng 80 bình khí cười loại lớn.

Trước đó, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) nắm được thông tin D.V.Đ. (26 tuổi, tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) là người chuyên cung cấp khí cười cho những người có nhu cầu và sẽ có cuộc giao dịch trên đường Mai Hắc Đế (phường An Hải Tây) vào ngày 17/3.

9h30 cùng ngày, trinh sát mật phục trước khu vực nhà số 92 đường Mai Hắc Đế thì phát hiện D.V.Đ. chạy ô tô tải BKS 43C-116xx chở khí cười đến giao cho một cô gái trẻ đi xe máy.

Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt quả tang vụ "ship" khí cười bằng ô tô tải.

Ập vào bắt quả tang, trinh sát tạm giữ 8 bình khí cười, trong đó có 3 bình còn nguyên, 5 bình đã sử dụng. Đ. thừa nhận hành vi mua bán khí cười và khai đang cất giấu 23 bình tại một bãi xe trên đường Vương Thừa Vũ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Theo khai nhận ban đầu, Đ. liên hệ mua khí cười tại Hà Nội và điểm giao nhận là khu vực đường tránh Nam Hải Vân. Sau đó, Đ. chạy ô tô tải chở bình khí cười đi cung cấp cho các mối với hình thức giao nhận như những đại lý cung cấp gas thường làm.