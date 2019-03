Bắt quả tang cơ sở 'biến' nội tạng thối thành mồi nhậu tại Đà Nẵng

Ngày 13/3, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Hòa Khánh Nam bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến sản phẩm nội tạng động vật tại tổ 68, phường Hòa Khánh Nam do bà Phùng Thị Thủy (1971, trú địa chỉ trên) làm chủ.

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu kiểm tra cơ sở chế biến sản phẩm động vật của bà Thủy sáng 13/3.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở này có hàng chục thùng xốp đựng nội tạng động vật (bò) bốc mùi hôi nồng nặc.

Ngoài số nội tạng trong thùng xốp, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bao nội tạng đổ trên nền nhà đã chuyển màu đen, ruồi nhặng bu đen.

Làm việc với cơ quan công an, bà Thủy không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số nội tạng trên (gần 300kg).

Cơ sở của bà Thủy cũng không có giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiều bao nội tạng chuyển màu đen, bốc mùi nồng nặc để bừa bãi trên nền nhà.

Bà Thủy khai nhận, mua số nội tạng này về rồi chế biến thành phẩm để bán cho các quán nhậu có nhu cầu.

Cơ quan công an đã lập biên bản quả tang về những vi phạm và yêu cầu bà Thủy dừng hoạt động cơ sở này.

