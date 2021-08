Bắt quả tang 7 nam nữ mở 'tiệc ma túy' trong khách sạn ở Hà Tĩnh giữa mùa dịch

(VTC News) -

Ngày 20/8, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Thạch Văn bất ngờ kiểm tra phòng 306, khách sạn Đại Hồng (xã Thạch Văn) bắt quả tang 7 thanh niên (2 nam, 5 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ có 2 người ở tỉnh Nghệ An, số còn lại có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh.

7 nam nữ tổ chức 'tiệc ma túy' trong khách sạn giữa mùa dịch. (Ảnh CAHT)

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2 túi ni lông có dính nhiều chất tinh thể màu trắng, 1 đĩa sử, 1 ống hút được quấn bằng tiền polime và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 7 nam, nữ sử dụng ma túy trái phép theo quy định.