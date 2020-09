Bắt quả tang 2 xe bồn đổ trộm chất thải ra Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

(VTC News) - Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội vừa bắt quả tang liên tiếp 2 xe bồn của đơn vị môi trường đổ trộm chất thải bể phốt ra Đại lộ Thăng Long.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 3 bị can về hành vi vận chuyển trái phép 63 bánh heroin.

(VTC News) - Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, một bảo vệ dân phố bị đâm chết khi đang trực tại nhà lồng chợ Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

(VTC News) - Cơ quan công an đang điều tra, xác minh nam thanh niên trẻ, đeo kính và không mặc quần đột nhập vào nhà người dân lấy trộm số tiền khoảng 17 triệu đồng.

Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai ngăn chặn kịp thời 2 kẻ đang tạm giữ tại đây chuẩn bị tự tử, trong đó có 1 tử tù bị tuyên án vào năm 2016.

(VTC News) - Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, nghi can Lê Thị Thương, nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai vừa bị khởi tố lừa đảo gần 200 tỷ đồng đã đến công an đầu thú.