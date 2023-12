Bắt quả tang 2 kẻ lái ô tô vận chuyển gỗ lậu ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Ngày 21/12, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt Lê Hữu Hòa (SN 1981) và Ngô Văn Chung (SN 1983) cùng trú phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 30/11, Hòa lái ô tô tải mang BKS: 75C-089.64 chở Chung đến huyện Nam Đông để mua lâm sản. Sau đó, Chung xuống xe đứng tại khu vực đường lên xuống cao tốc để Hòa lái ô tô một mình vào thôn Xuân Phú (xã Hương Phú, huyện Nam Đông) chở 11 phách gỗ Dạ Chồn.

Chiếc xe mà Chung và Hoà dùng để vận chuyển gỗ trái phép. (Ảnh: CACC)

Khi Hòa đang vận chuyển số gỗ trên đến đoạn đường Km 13 thuộc cao tốc La Sơn –Túy Loan thì bị Công an huyện Nam Đông phát hiện bắt quả tang hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Đông phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an thị xã Hương Thủy tạm giữ tại nhà Ngô Văn Chung gồm 21 phách gỗ Kiền; tạm giữ tại nhà ông Ngô Văn Lanh (SN 1960, trú tổ 10, phường Thủy Phương) 60 phách gỗ gồm Kiền, Dạ Chồn, Chò, Gội, Sến và tạm giữ tại nhà anh Ngô Viết Tùng (SN 1972, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) 25 phách gỗ Chũa.

Tổng số tang vật thu giữ gồm 134 phách gỗ các loại gồm Kiền, Dạ Chồn, Chò, Gội, Sến, Chũa. Toàn bộ số gỗ trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Một phần gỗ trái phép mà lực lượng công an phát hiện và thu giữ. (Ảnh: CACC)

Trước đó, lúc 10h ngày 20/12, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khám xét tại kho hàng hóa thực phẩm thịt lợn và bò xuất nhập khẩu tại tại thôn Xuân Lai (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do bà Hồ Thị Nhiên (SN 1993, trú thôn Xuân Lai) làm chủ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại kho hàng có lưu trữ hơn 1 tấn thực phẩm gồm trứng gà non, giò heo, ba chỉ rút xương, xương cùi bò, bắp bò, bắp trâu, lõi bò,… có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này.

Tại cơ quan công an, bà Nhiên khai nhận số hàng hóa trên chị nhập về có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ nhưng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Số thực phẩm này, bà Nhiên bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới.