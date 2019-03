Bắt quả tang 18.000 tấn xi măng Hoàng Mai gắn mác xi măng Long Sơn để xuất khẩu

Ngày 13/3, ông Lê Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, ngày 30/1, tại Cảng tổng hợp quốc tế Đại Dương (Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa), đơn vị này phát hiện lô hàng 18.000 tấn xi măng nghi giả nhãn mác xi măng Long Sơn (Công ty TNHH Long Sơn, trụ sở tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đang vận chuyển hàng xuống tàu Tan Binh 236 để xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu xi măng và cảng Đại Dương tạm dựng xếp hàng để làm rõ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kiểm đếm, có khoảng 12.000 tấn xi măng đã được đưa xuống tàu, 6.000 tấn khác đang trong kho bãi chuẩn bị đưa xuống tàu.

Một góc cảng Đại Dương trong Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Theo tờ khai hải quan, số xi măng trên là của Công ty TNHH xuất nhập khẩu - dịch vụ Viết Nam (gọi tắt là Công ty Viết Nam, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội). Lô hàng nằm trong hợp đồng cung cấp 21.000 tấn xi măng Long Sơn mà Công ty Viết Nam xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngay sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn liên lạc với chủ hàng là Công ty Viết Nam và đại diện Công ty xi măng Long Sơn để làm sáng tỏ.

“Công ty Viết Nam thừa nhận lô hàng 18.000 tấn xi măng đóng trong bao bì mang nhãn mác xi măng Long Sơn được sản xuất từ Nhà máy xi măng Vicem Hoàng Mai (Nghệ An).

Đại diện Công ty xi măng Long Sơn cũng có mặt tại cảng Đại Dương và khẳng định, lô hàng đó không phải là của Nhà máy xi măng Long Sơn sản xuất, đóng gói.

Công ty này đã có đơn gửi lên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ”, ông Phong cho biết.

Trụ sở Công ty xi măng Hoàng Mai (Nghệ An).

Do vượt quá thẩm quyền giải quyết nên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã chuyển vụ việc cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, sau khi căn cứ theo các quy định của pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuyển vụ việc cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Chiều 13/3, trả lời VTC News, ông Lê Quý Thạch, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai (Nghệ An) thừa nhận: “Sau khi phát hiện sự việc xảy tại một xí nghiệp của công ty đóng xi măng vào vỏ bao bì gắn mác xi măng Long Sơn, công ty đã chủ động mời Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc để điều tra làm rõ.

Công ty cũng đã tạm đình chỉ công tác một cán bộ xí nghiệp nói trên để phối hợp với cơ quan công an làm sáng tỏ vụ việc. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc điều tra nên công ty chưa thể cung cấp thông tin”.

Kiểm tra hàng loạt cửa hàng Con Cưng làm rõ nghi vấn giả nhãn mác Sau khi người tiêu dùng phản ánh cửa hàng Con Cưng cắt nhãn mác cũ, thay mác "Made in Thailand", Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã vào cuộc kiểm tra.

Cận cảnh lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng 'xuất xứ Hàn Quốc, đóng gói tại Hà Đông' Dưới đây là một số sản phẩm trong 14.000 mặt hàng của Công ty TS Việt Nam vừa được Đội quản lý thị trường số 6, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội thu giữ.

TRẦN LỘC