Bắt phóng viên tạp chí Môi trường và Sức khỏe nhận hối lộ của trường học

Trưa 11/12, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Đoàn Từ Tấn (SN 1982) để điều tra hành vi nhận hối lộ tại một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

Khoảng 13h30 ngày 10/12, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo Đoàn Từ Tấn giới thiệu là phóng viên Tạp chí Môi trường và Sức khỏe đến các trường mầm non làm việc về vệ sinh an toàn thực phẩm và có hành vi yêu cầu các trường đưa tiền để viết bài.

Công văn của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe gửi UBND huyện Lục Ngạn về việc tìm hiểu công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. (Ảnh Báo Bắc Giang)

Khoảng 16h15 cùng ngày, công an bắt quả tang Đoàn Từ Tấn đang nhận tiền từ Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Cốc (xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn). Tang vật thu giữ gồm một phong bì ghi “Trường Mầm non Đồng Cốc”, bên trong có 2 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Tấn giao nộp thêm một phong bì có ghi chữ “Trường Mầm non Nghĩa Hồ”, bên trong chứa 2 triệu đồng. Tấn thừa nhận, trước đó đến các trường mầm non: Quý Sơn, Phượng Sơn, Nghĩa Hồ và thị trấn Chũ với danh nghĩa phóng viên để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đều nhận số tiền 2 triệu đồng mỗi trường.

Tấn còn khai, dự định ngày 11/12 sẽ tiếp tục đến các trường học ở các xã vùng cao của huyện Lục Ngạn để làm việc.

Được biết, Đoàn Từ Tấn quê ở thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, Thái Bình; hộ khẩu thường trú tại số nhà 52, đường Nguyễn Đình Hoàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện, Công an huyện Lục Ngạn đang tạm giữ Đoàn Từ Tấn để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ.