Bắt Phó trưởng Công an huyện, Phó Viện Kiểm sát huyện ở Thái Bình

(VTC News) -

Trưa 2/12, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng của Cục Điều tra Hình sự - Viện KSND Tối cao vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Đồng thời, lực lượng của Cục Điều tra Hình sự cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư.

Một nguồn tin của PV VTC News cho biết, danh tính của 2 cán bộ vừa bị bắt gồm: ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư và bà Phạm Thị Hiền - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư.

Ngoài ra, một Kiểm sát viên của Viện KSND huyện Vũ Thư cũng bị bắt là bà Nguyễn Hoàng Hà. Trước đó, bà Phạm Thị Hiền và bà Nguyễn Hoàng Hà đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Ba cán bộ bị bắt nêu trên có liên quan đến hành vi có dấu hiệu phạm tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại điều 375 Bộ luật Hình sự.

Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) vừa bị bắt giữ liên quan đến một vụ án.

Trước đó, ngày 2/11/2020, Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) để điều tra do có liên quan đến vụ án đàn em của Đường “Nhuệ” chém người gây thương tích nhưng lại không bị khởi tố để điều tra.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này!