Bắt Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

(VTC News) -

Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn (SN 1964, trú ở tổ dân phố Hồ Thịnh, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có các quyết định phê chuẩn quyết định của Cơ quan An ninh điều tra. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnhThanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý.

Hồi tháng 5/2020, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip tố ông Hồ Đình Tùng (khi đó đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn) nhận tiền hối lộ từ doanh nghiệp.

Sau khi clip đăng tải, trả lời VTC News, ông Hồ Đình Tùng cho biết ông bị gài bẫy, sau đó ông làm đơn trình báo Công an tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công an nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 5/2020, một nhóm người gồm L.X.H., L.T.Đ., L.T.S. (đều ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) và N.Q.H. (ở Phương Mai, TP Hà Nội); P.V.A. và L.D.T. (là phóng viên, đều ở TP Thanh Hóa) lên kế hoạch, dàn dựng cảnh đưa hối lộ để quay clip, tống tiền 5 tỷ đồng.

Để thực hiện, chúng lần lượt vào trụ sở UBND thị xã Nghi Sơn để gặp ông Hồ Đình Tùng trao đổi qua lại chuyện công việc và dùng các thiết bị ghi hình để ghi lại cảnh giao dịch tiền nong với ông Tùng.

Sau đó, nhóm trên thương lượng, ra giá với Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, gây sức ép, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và buộc vị này phải đưa tiền cho bọn chúng.

Vào cuộc điều tra, công an khởi tố, bắt giữ 6 người về tội "Cưỡng đoạt tài sản".