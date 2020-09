Bắt ông Quách Duy, chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM

Ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quách Duy (38 tuổi, chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Quách Duy bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Pháp Luật TP.HCM)

Hôm 9/4/2019, ông Duy viết trên Facebook cá nhân với nội dung: "Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao 'đất vàng' giá rẻ liên quan đến Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản Nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP.HCM".

Ngày 23/5/2019, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ra quyết định xử phạt ông Duy vì cho rằng bài viết đăng trên Facebook của chuyên viên này có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân khác.

Không đồng tình với quyết định này, 4 ngày sau ông Duy nộp đơn khởi kiện, đề nghị tòa án buộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông.

Đến ngày 2/8/2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Quách Duy. Cơ quan kiểm tra xác định ông Duy thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng.

Riêng vụ ông Quách Duy khởi kiện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, trong 2 phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, HĐXX đều cho rằng việc xử phạt vi phạm hành chính nêu trên là đúng thẩm quyền.