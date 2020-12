Bắt ổ nhóm hack 4.000 tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng lừa đảo 2 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 24/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can Trần Đạo Nghĩa (SN 1999, Quảng Trị), Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), Nguyễn Chung Tú (SN 1999), Lê Doãn Dương (SN 1999) và Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001), đều trú tại Quảng Trị để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm doạt tài sản" theo điều 290 Bộ luật hình sự.

Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, 8 bị can tách làm 3 nhóm phạm tội riêng biệt nhưng đều chung thủ đoạn là chiếm tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng để lừa đảo. Trong khoảng 1 tháng, nhóm thanh niên này lừa được khoảng 4.000 tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, nhóm thứ nhất gồm Trần Đạo Nghĩa và Bùi Ngọc Hải thuê nhà nghỉ ở thị xã Quảng Trị để cùng nhau lừa đảo qua mạng.

Các bị can tại cơ quan công an.

Đầu năm 2019, Nghĩa tạo một đường link trên website weebly.com và liên kết với email cá nhân, sau đó Nghĩa gửi đường link "ngụy trang" này đến các tài khoản Facebook khác để nhờ thích. Khi người dùng truy cập đường link, nhập tên tài khoản, mật khẩu Facebook thì các thông tin này sẽ tự động gửi về email của Nghĩa. Ngay khi có thông tin, Nghĩa lập tức đổi mật khẩu để chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản.

Từ đó, Nghĩa giả danh là chủ tài khoản để gửi tin nhắn cho bạn bè của bị hại với nội dung nhờ nhận tiền giúp. Khi "con mồi" đồng ý, Nghĩa hướng dẫn họ đăng nhập tài khoản ngân hàng trên đường link tạo sẵn rồi chiếm luôn quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của họ.

Đường link để thu thập thông tin tài khoản ngân hàng, Nghĩa được một người bạn tên là Thắng (chưa xác định nhân thân) tạo cho. Người dùng chỉ cần truy cập vào link này là thông tin về tài khoản ngân hàng như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP sẽ tự động chuyển về email của Nghĩa.

Chiếm được khoản ngân hàng, Nghĩa gọi điện cho chủ nhân yêu cầu cung cấp mã OTP với lý do "xác nhận giao dịch nhận tiền". Nhưng thực tế là Nghĩa dùng mã OTP này để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân đến tài khoản khác.

Với chủ đoạn như trên, Trần Đạo Nghĩa và Bùi Ngọc Hải thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo nhưng cảnh sát mới chứng minh được 3 vụ. Tiền chiếm đoạt được, Nghĩa và Hải dùng để tiêu xài cá nhân, chơi game và đánh bạc qua mạng.

Cảnh sát xác định, nhóm thứ 2 gồm 3 bị can Nguyễn Ngọc Hải, Dương Việt Hưng và Nguyễn Thanh Phúc thực hiện ít nhất 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Khoảng tháng 6/2020, Hưng và Hải được 1 người bạn cài đặt cho ứng dụng Weebly trên điện thoại. Từ ứng dụng này sẽ tạo ra một đường link "giả" có liên kết với email của nhóm bị can để thu thập thông tin tài khoản ngân hàng.

Sau đó, 3 bị can lập nhiều tài khoản Facebook giả để đăng bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng. Người nào có nhu cầu, Hải và Hưng yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng với đường link tạo sẵn với lý do để trả lương cho tiện.

Trong khoảng 1 tháng, nhóm thanh niên này lừa được khoảng 4.000 tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Chờ đợi "con mồi" đăng nhập vào đường link do nhóm bị can gửi, thì thông tin đăng nhập tài khoản, mật khẩu, mã OTP sẽ chuyển về email của Hải và Hưng. Từ đó, nhóm này thực hiện lệnh chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng mà chúng mua qua mạng xã hội trước đó hoặc chuyển tiền vào tài khoản game.

Về nhóm thứ 3, gồm 3 bị can Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương và Nguyễn Minh Luật Phú, cảnh sát xác định nhóm bị can này chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook rồi nhắn tin cho bạn bè của bị hại để nhờ chuyển tiền vào tài khoản mua tiền ảo của game đánh bạc (W88, Kingfun). Đánh bạc xong, chúng đổi từ tiền ảo trên game thành tiền VNĐ để tiêu xài.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý.

Đồng thời, Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị cá nhân tổ chức bị những nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm để phối hợp giải quyết.