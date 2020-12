Bắt ổ nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các hộ kinh doanh trước cổng bệnh viện

Ngày 18/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bắt giữ ổ nhóm bảo kê chuyên gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991), Trương Thị Mỹ Nhung (SN 1986, vợ của Hoàn), Nguyễn Thế Anh (SN 1983), Nguyễn Hồng Thái (SN 1989) cùng trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh.

Ổ nhóm bảo kê, cương đoạt tài sản bị bắt giữ. (Ảnh CANA)

Được biết, thời gian gần đây, nhiều quầy hàng, quán nước, quán ăn trước khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thường xuyên bị các đối tượng xăm trổ quậy phá, đòi thu tiền phí bảo kê. Những hộ kinh doanh không nộp hoặc nộp muộn thì bị chúng chửi bới, đe dọa, sẵn sàng sử dụng hung khí đánh đập.

Bọn chúng thu phí hàng tháng, số tiền thu sẽ tùy vào các loại mặt hàng buôn bán khác nhau. Nhưng ngày 10/11 vừa qua, nhóm người trên đến thu tất cả các quầy hàng quanh khu vực với số tiền mỗi quầy hàng là 500.000 đồng. Một số người không đồng tình với việc phải nộp tiền một cách vô lý và phản ứng lại liền bị Hoàn và đồng bọn dùng dao phóng lợn, tuýp sắt, gạch đá rượt đuổi, đánh đập gây náo loạn cả khu vực ngoài bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Vinh vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng. Qua khám xét, công an thu giữ 18 triệu đồng mà chúng đã thu của 36 quầy hàng trước bệnh viện.

Hiện, Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để sớm truy tố những kẻ này.