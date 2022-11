Bắt 'nữ quái' sau 12 năm bị truy nã tội mua bán người

(VTC News) -

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Cục Công an thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đã bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Phương Chi (SN 1987, trú tại xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp nhận Nguyễn Phương Chi tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm 2010, Nguyễn Phương Chi bị kết án 5 năm tù giam về tội "Mua bán người", tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án, quản thúc tại địa phương. Lợi dụng điều này, Chi đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Cuối năm 2021, Chi đã liên lạc về cho gia đình nên lực lượng chức năng đã thu thập được số điện thoại và địa chỉ của Chi tại Trung Quốc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần gửi công hàm, điện đàm với Tổng đội Trinh sát hình sự Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) và Cục Công an thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) tuy nhiên do Chi thay đổi địa điểm lẩn trốn liên tục nên quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Phương Chi. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).

Ngày 3/11/2022, Cục Công an thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đã bắt giữ được Chi khi đang lẩn trốn tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.