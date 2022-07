Bắt nữ quái lừa đảo trốn truy nã tại Mỹ 17 năm

(VTC News) -

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bàn giao đối tượng truy nã nguy hiểm cho Công an tỉnh Bình Thuận di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, Hà Thị Hạnh (53 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào sinh sống tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Năm 2005, Hạnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 362 triệu đồng của người khác rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hà Thị Hạnh bị bắt sau 17 năm trốn truy nã.

Ngày 20/11/2005, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Bình ra quyết định truy nã (diện nguy hiểm) đối với Hà Thị Hạnh.

Tuy nhiên, Hạnh đã xuất cảnh sang Mỹ, tạm trú bang Philadenphia. Sau 17 năm trốn truy nã tại Mỹ, ngày 13/7/2022, Hà Thị Hạnh nhập cảnh về lại Đà Nẵng, tạm trú K650 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

Qua theo dõi, xác minh, lúc 10h30 ngày 25/7, Công an phường Xuân Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an phường tỉnh Bình Thuận bắt giữ Hạnh.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Hà về Bình Thuận để bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.