Bắt 'nữ quái' chuyên phá chíp điện tử trộm đồ trong siêu thị ở Hà Nội

Ngày 18/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với Công an phường Nam Đồng bắt giữ kẻ bị truy nã Vũ Thị Hương (SN 1979, trú tại Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng) khi nữ quái này đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.

Theo cơ quan công an, tháng 10/2018, Vũ Thị Hương và Trần Thị Hương Thủy (SN 1970, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng) rủ nhau lên Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Hai người phụ nữ này đến một siêu thị trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa) rồi dùng nam châm để phá chip gắn trên hàng hóa. Lợi dụng nhân viên siêu thị sơ hở, 2 người này giấu hàng hóa vào trong váy rồi mang ra ngoài và bị lực lượng bảo vệ phát hiện, bắt giữ bàn giao cho cơ quan công an.

Vũ Thị Hương bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hương Thủy và Vũ Thị Hương về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, 2 người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 14/3, Công an quận Đống Đa bắt được Thủy khi đang lẩn trốn trong TP.HCM.

Tại cơ quan Công an, Thủy khai nhận bản thân thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các siêu thị ở Hà Nội và TP.HCM với thủ đoạn như trên.

Ngày 17/8, Công an quận Đống Đa bắt giữ Vũ Thị Hương khi Hương đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.