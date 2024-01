Bắt nữ cửa hàng trưởng doanh nghiệp ở Quảng Bình tham ô gần 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 03/01 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Thị Thiếu (SN 1982, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về tội tham ô tài sản quy định tại khoản 3, Điều 353 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo cơ quan công an, lợi dụng được giao nhiệm vụ là cửa hàng trưởng, thuộc Công ty Cổ phần Nhôm Yangli Việt Nam (địa chỉ 166 Quang Trung, phường Phú Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Dương Thị Thiếu được toàn quyền tổ chức, sắp xếp, quản lý, điều hành trong công tác nhập, xuất, quản lý tồn kho, giao nhận hàng hóa đến tay khách hàng và thu hồi công nợ theo phân công.

Cán bộ công an đang đọc các quyết định khởi tố và lệnh bắt đối với Dương Thị Thiếu. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023, Dương Thị Thiếu tiếp nhận hàng hóa từ công ty và xuất bán hàng hóa cho khách rồi thu tiền bán hàng hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thiếu chỉ báo cáo tài chính, chuyển về tài khoản công ty với số tiền hơn 9 tỷ đồng, còn lại số tiền gần 1 tỷ đồng, Dương Thị Thiếu chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 2/11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với ông Lê Ngọc Phúc (41 tuổi, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi Tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Lê Ngọc Phúc làm thủ kho của Công ty VINACO. Phúc trực tiếp quản lý hàng hoá trong kho, xuất, nhập hàng theo yêu cầu của Công ty URC Việt Nam ở khu công nghiệp VSIP (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, Phúc tự ý làm phiếu xuất kho, tuồn hàng ra bên ngoài bán cho các đại lý, gây thiệt hại hơn 900 triệu đồng.