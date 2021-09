Bắt nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản, xâm hại trẻ vị thành niên

(VTC News) -

Công an huyện Hưng Nguyên vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Quang Vinh (SN 1998, trú xã Hưng Đạo), Tưởng Nguyễn Long (SN 2000, trú thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; Tạ Quang Thiền (SN 1999, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Nguyễn Quang Vinh và Tạ Quang Thiền (Ảnh CANA)

Trước đó, vào lúc 12h ngày 15/9, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được đơn tố tố giác tội phạm của chị N.T.P. (SN: 2006. trú xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Theo chị P., thời gian qua, chị bị đối tượng Long và Vinh thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe doạ, đánh đập nhằm đòi lại số tiền 5 triệu đồng đã cho chị vay (hiện phải trả cả vốn lẫn lãi là 9 triệu đồng).

Ngoài ra, chị P. còn tố giác đối tượng Thiền nhiều lần có hành vi giao cấu với mình.

Đối tượng Tưởng Nguyễn Long (Ảnh CANA)

Nhận tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan.

Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ 3 đối tượng nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.