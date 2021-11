Bắt nhóm người làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng

(VTC News) -

Ngày 22/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Huyền (SN 1979, trú tại Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình), Phạm Quốc Hiệp (SN 1996, trú tại Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh), Trịnh An Ninh (SN 2002, trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cơ quan công an, ngày 7/4, Ngân hàng VPBank chi nhánh Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ngân hàng VPBank báo sự việc cho Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy xác minh và đưa Trịnh An Ninh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Các bị can Vũ Thị Huyền, Trịnh An Ninh và Phạm Quốc Hiệp tại cơ quan công an (theo thứ tự từ trái qua). (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an quận Cầu Giấy làm rõ Vũ Thị Huyền đặt mua trên mạng xã hội facebook 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe, 1 sao kê khoản lương ngân hàng BIDV, 1 bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Lực (SN 1994, trú tại Nông Cống, Thanh Hóa).

Sau đó, Huyền chỉ đạo Phạm Quốc Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn Lực, chỉ đạo Trịnh An Ninh và Phạm Quốc Hiệp sử dụng các giấy tờ giả để lập hồ sơ vay Ngân hàng VPBank 80 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, Huyền từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào tháng 11/2020.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy bắt giữ Vũ Thị Huyền, Phạm Quốc Hiệp, Trịnh An Ninh. Tại cơ quan Công an, các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình.