Bắt nhóm giang hồ tham gia ẩu đả ở Phú Quốc

(VTC News) - Lực lượng chức năng huyện Phú Quốc bắt được 2 đối tượng trong một băng nhóm tham gia đánh nhau trên địa bàn.

Ngày 4/3, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đơn vị bắt được 2 đối tượng trong nhóm 8 người của một băng nhóm chém thuê trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 3/3, Công an xã Hàm Ninh (Phú Quốc) phối hợp với đội CSGT huyện Phú Quốc chặn bắt chiếc xe ô tô 7 chỗ do lái xe Nguyễn Văn S. (ngụ ở An Giang) cầm lái.

Xe này chở một nhóm 7 người đi chém thuê ở xã Hàm Ninh. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ bắt được 2 người, những đối tượng khác bỏ chạy, lẩn trốn vào rừng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và truy bắt những đối tượng còn lại.

Tân Nguyên