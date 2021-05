Bắt nguyên Phó phòng văn hóa vì kê khống mộ 'rút ruột' ngân sách nhà nước

(VTC News) -

Sáng 27/5, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP Huế).

Những người bị bắt giữ gồm Nguyễn Quyền (SN 1964), Nguyễn Văn Hiền (SN 1986), Nguyễn Quốc Hùng (SN 1979, cả hai là con trai Quyền) và Nguyễn Văn Quý (SN 1978, nguyên Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Hương Trà; tất cả cùng trú tại TP Huế).

Nguyễn Văn Quý tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, trong các năm 2019 và 2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TP Huế - đơn vị chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế về việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư.

Dự án này liên quan đến nhiều mồ mả của người dân diện phải di dời được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ. Phạm vi giải phóng mặt bằng nằm trong địa giới hành chính của khu vực 2 và khu vực 4 phường Hương Sơ, Huế.

Sau khi ký hợp đồng kinh tế giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế hợp đồng lại Doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ (phường An Tây, TP Huế) do Nguyễn Quyền làm chủ doanh nghiệp, thực hiện việc phát quang, giăng dây, khoanh vùng và cắm thẻ lên các ngôi mộ phải di dời ở khu vực Bắc Hương Sơ.

Sau khi nghe thông tin dự án sắp triển khai, mồ mả di dời được nhà nước bồi thường, bên cạnh lăng mộ có hài cốt và một số mộ gió vun lên từ trước để giữ đất, nhiều cá nhân, hộ gia đình vun thêm mộ giả với mục đích kê khai, nhận thêm nhiều tiền bồi thường.

Theo thỏa thuận, các đối tượng được người dân chi trả 800.000 - 900.000 đồng/mộ. Ngoài ra, các đối tượng còn hưởng lợi từ việc bán hòm gỗ hoặc các om sành để đựng tro cốt.

Lợi dụng điều này, đối tượng Nguyễn Quyền câu kết với Hiền, Hùng, Quý thỏa thuận với người dân có mồ mả nằm trong dự án để làm hợp đồng cất bốc mồ mả; liên hệ với tổ công tác liên ngành xác nhận có mộ di dời, liên hệ với chính quyền địa phương xác nhận có mộ đưa đến chôn để người dân có thủ tục quyết toán, nhận tiền bồi thường. Những kẻ nêu trên thỏa thuận, kê khống 353 mộ giả, chiếm đoạt của nhà nước số tiền hơn 703 triệu đồng.