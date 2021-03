Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi

(VTC News) -

Tối 1/3, trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và 10 bị can khác về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bô luật Hình sự.

Bà Bùi Thị Lệ Phi - Nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bị can vi phạm các quy định trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra và sẽ thông tin sớm cho báo chí.