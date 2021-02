Bắt nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

(VTC News) -

Ngày 27/2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người là: Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Võ Thanh Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương).

Bị can Võ Thanh Bình (trái), Lê Văn Trang (giữa) và Nguyễn Thái Thanh. (Ảnh: Bộ Công an)

Cả 3 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219, Bộ luật hình sự 2015.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Được biết, nhóm cán bộ trên liên quan việc tính tiền sử dụng đất khu "đất vàng" 43ha tại Thành phố mới Bình Dương do Tổng Công ty 3/2 quản lý, nay thuộc về sự quản lý của tư nhân.

Trước đó, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Lý Thanh Châu (Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương), Đỗ Thị Thanh Thúy (Kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Phó tổng Giám đốc), ông Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.