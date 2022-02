Bắt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Tây Hồ

(VTC News) -

Chiều 14/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ). Công ty địa chỉ tại số 2, ngõ 9, phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bốn bị can bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. (Ảnh: CACC)

Tất cả các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc gồm: Tân Tú Hải, 61 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội - thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ; Đặng Quang Tuấn, 51 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ; Phan Việt Anh, 46 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ và Chu Thị Ngọc Ngà, 60 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tây Hồ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.