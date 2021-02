Bắt nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã lạm dụng chức vụ trốn truy nã 12 năm

(VTC News) -

Ngày 2/2, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa bắt Nguyễn Phú Hùng (58 tuổi, trú xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ) sau 12 năm trốn truy nã về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, trong thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Hối xã Liên Hiệp từ 2001 - 2008, Hùng đã thu của xã viên nhiều khoản nhưng không nộp vào quỹ của Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Hối mà chiếm dụng hàng chục triệu rồi bỏ trốn. Ngoài ra, Hùng còn nợ hàng trăm triệu của người dân trên địa bàn nhưng không trả.

Bị can Nguyễn Phú Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Sau khi sự việc bị phát giác và căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã bị can đối với Nguyễn Phú Hùng về tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Ngày 29/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phúc Thọ đã bắt giữ được Hùng khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.