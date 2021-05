Bắt nguyên cán bộ ngân hàng liên quan nữ nhân viên vỡ nợ 200 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 10/5, tại số nhà 60 (đường Phù Đổng, TP Pleiku), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã đọc lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng bà Chu Nữ Diệu Huyền (35 tuổi, nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Huyền là người liên quan tới bà Lê Thị Thương (32 tuổi, trú tại đường A Ma Quang, phường Hoa Lư, Pleiku) - nữ nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai từng bị khởi tố vì lừa đảo gần 200 tỷ đồng.

Sau quá trình khám xét, thu thập tài liệu, chứng cứ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt tại nhà bà Huyền, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan và áp giải bà Huyền về cơ quan điều tra.

Căn nhà 60 Phù Đổng - nơi đọc lệnh khởi tố, khám xét và bắt tạm giam bà Huyền. (Ảnh: Hiền Mai)

Trước đó, ngày 29/6/2020, gia đình bà Thương đến Công an phường trình báo mất khả năng trả nợ số tiền 200 tỷ đồng và đề nghị công an có biện pháp bảo vệ.

Đến sáng hôm sau (30/6/2020), bà Thương rời khỏi địa phương và không có tung tích gì.

Ngày 3/9/2020, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã cử lực lượng truy tìm bị can tại nhiều địa phương. Do biết không thể trốn thoát nên sáng 7/9/2020, Thương đã đến cơ quan công an đầu thú và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai bắt thêm bà Chu Nữ Diệu Huyền vì liên quan tới vụ việc này.