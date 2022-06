Bắt người nước ngoài nguỵ trang ma túy trong quần áo tẩm tinh dầu

(VTC News) -

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Hải quan TP Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ Chayer Pierre (SN 1963, Quốc tịch Canada) do hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Chayer Pierre và tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nắm được tình hình tội phạm sẽ trực tiếp vận chuyển ma túy vào Việt Nam qua đường hàng không sau khi các đường bay quốc tế hoạt động trở lại, ngày 14/6/2022, các đơn vị chức năng kiểm tra và bắt giữ Chayer Pierre, thu giữ vật chứng gồm 2 vali chứa 61 túi cần sa, tổng khối lượng 29.988 gram.

Nhằm tránh bị phát hiện, toàn bộ số ma tuý được Chayer Pierre ngụy trang trong quần áo và vải vụn tẩm tinh dầu tỏi.

Tại cơ quan điều tra, Chayer Pierre đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chayer Pierre.