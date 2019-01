Trưa 24/1, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cướp tài sản tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) ở xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, nghi phạm gây ra vụ cướp được xác định là Lê Văn Cẩn (SN 1969, trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư).

Kết quả điều tra ban đầu xác định thời gian trước đây, do nợ nần không có tiền trả nên Cẩn đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Chi nhánh Ngân hàng Agribank, nơi xảy ra vụ cướp.

Gần 10h ngày 23/1, Cẩn đi xe máy đến trụ sở Ngân hàng Agribank phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.

Khi thấy trong phòng giao dịch có ít người, Cẩn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt các nhân viên ngân hàng và khách hàng rồi đi vào phía trong quầy giao dịch. Hắn dùng dao đe dọa, cướp đi khoảng hơn 200 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Ra ngoài, Cẩn tiếp tục xịt hơi cay vào những người đứng ngoài phòng giao dịch và lên xe của hắn bỏ chạy. Sau khi gây án, Cẩn về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an huyện Vũ Thư và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra theo dấu vết. Đến 3h ngày 24/1, công an đã bắt được Lê Văn Cẩn.

Được biết, Lê Văn Cẩn hiện là công nhân của Công ty CP Ngũ Kim Phúc Khánh. Sau khi bắt giữ Cẩn, số tiền 199 triệu đồng cũng đã được cơ quan công an thu hồi.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình và lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án.

Sáng 24/1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình vừa thưởng cho Công an tỉnh 100 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thưởng cho các lực lượng trực tiếp điều tra khám phá vụ án 40 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án.

Nhân viên ngân hàng xử trí thế nào với tên cướp có súng ở Quảng Ninh? Trong thời khắc đối diện với tên cướp dùng súng tự chế uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền, nhân viên ngân hàng đã bình tĩnh xử trí, phối hợp với công an bắt giữ.

Truy bắt kẻ cướp ngân hàng giữa trưa ở Thái Bình Một thanh niên mang theo bình xịt hơi cay và 1 con dao quắm vào uy hiếp các nhân viên ngân hàng và cướp tiền rồi bỏ chạy ở Thái Bình.

MInh Khang - Duy Nghĩa