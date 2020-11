Bắt nghi phạm tấn công người Nga ở Nha Trang

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong họp báo thường kỳ liên quan đến việc công dân Nga bị tấn công tại Nha Trang, Khánh Hòa, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Dương Hoài Nam cho biết ngày 26/10, các cơ quan chức năng Khánh Hòa, Tổng lãnh sự Nga ở TP.HCM đã làm việc với Sở Nội vụ Khánh Hòa đề nghị làm rõ vụ việc.

"Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt được đối tượng tình nghi và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xác minh, đồng thời yêu cầu tăng cường biện pháp an ninh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội cho công dân người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, trong đó có công dân Nga", Phó Phát ngôn Dương Hoài Nam nói.