Bắt nghi phạm sát hại người đàn ông trong chòi rẫy ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Trưa 18/10, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm chém chết người đàn ông trong rẫy cà phê tại buôn Buôr (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột).

Nghi phạm được xác định là Y Wiêt Kbuôr (16 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, bước đầu Y Wiêt Kbuôr khai do trong lúc uống rượu hai bên xảy ra mâu thuẫn nên đã chém chết ông Y.K.B. rồi bỏ trốn.

Đối tượng Y Wiêt Kbuôr.

Trước đó, khoảng 16h ngày 17/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo một người đàn ông tại buôn Buôr (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột) được phát hiện tử vong trong chòi rẫy.

Nạn nhân được xác định là ông Y.K.B. (50 tuổi, trú tại buôn Buôr). Ông Y.K.B. chết trong tư thế nằm sấp, có nhiều vết chém trên lưng. Nhiều tài sản trong nhà rẫy của ông Y.K.B như xe máy, cà phê cũng bị lấy đi.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an TP Buôn Ma Thuột đã huy động khoảng 100 chiến sĩ công an vào cuộc điều tra và truy bắt đối tượng gây án. Sau khoảng 10 giờ đồng hồ, công an đã bắt được Y Wiêt Kbuôr trong rừng sâu trên địa bàn huyện Buôn Đôn.