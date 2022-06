Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người chết ở TP Thủ Đức

Chiều 26/6, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ Lê Công Hậu (quê Bến Tre) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong ở TP Thủ Đức.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hậu khai sau khi gây án đã trốn về quê Bến Tre nhưng sau đó thì bị công an phát hiện.

Rạng sáng 25/6, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm 19, đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức bốc cháy. Một số người dân dùng nước dập lửa nhưng bất thành.

Khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC chuyên dụng phối hợp với Công an TP Thủ Đức đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Bên trong nhà, công an phát hiện 1 người tử vong, 1 người khác đang thoi thóp nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Qua kiểm tra, công an xác định 2 nạn nhân tử vong là hai chị em ruột, gồm: Nguyễn Thị Tuyết N. (23 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh X. (19 tuổi). Công an cũng làm rõ ngôi nhà bị cháy do bà Kiều Thị Tuyết L. (49 tuổi) làm chủ. Ngôi nhà có kết cấu cấp 4, khung thép, mái tôn, có diện tích 45m2 và có một gác lửng diện tích 25m2.

Cách đây ít hôm, 3 người bà con dưới quê có lên ở tạm tại ngôi nhà chờ khám bệnh. Thời điểm xảy ra vụ cháy, 3 người bà con cùng bà L. may mắn thoát khỏi ngọn lửa.