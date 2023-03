Bắt nghi phạm phá trụ ATM giữa trung tâm Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 25/3, lãnh đạo Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm đập phá trụ ATM của Ngân hàng thương mại CP Đông Á trên đường Lê Duẩn, Đà Nẵng để trộm tiền.

Theo lãnh đạo công an quận Hải Châu, quá trình điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an Đà Nẵng nắm thông tin nghi phạm đập phá trụ ATM đang trên xe đi vào phía Nam nên phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang di lý nghi phạm từ Phú Yên về Đà Nẵng để điều tra. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Quốc Nhựt, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường trụ ATM bị đập phá.

Trước đó, VTC News đưa tin, khoảng 15h ngày 23/3, trong lúc kiểm tra các cây ATM gặp sự cố, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (nằm bên hông Trường Phan Châu Trinh) bị kẻ gian đập phá nên trình báo lực lượng công an.

Nhận tin, Công an Đà Nẵng có mặt, khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, đồng thời trích xuất camera của trụ ATM và hệ thống camera lân cận để truy tìm thủ phạm.

Đại diện ngân hàng cho hay, nhiều khả năng kẻ gian đột nhập, đập phá trụ ATM từ khuya 22/3, rạng sáng 23/3. Tuy nhiên, vì trụ ATM này gặp sự cố, buổi sáng ngân hàng ưu tiên nạp tiền vào các trụ ATM khác nên đến chiều cùng ngày nhân viên đến bảo trì mới phát hiện vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, phần cabin của máy ATM bị cạy phá, hư hỏng hoàn toàn. Két sắt chứa tiền bị kẻ gian lấy mất, hệ thống điện cũng bị sự cố. Số tiền bị mất hiện chưa kiểm đếm, xác định được.

CHÂU THƯ