Bắt nam thanh niên vận chuyển 10 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp

(VTC News) -

Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên phá thành công chuyên án về ma túy, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lầu A Co (thứ 2 từ trái qua) cùng tang vật vụ án.

Cụ thể, vào lúc 6h40 phút ngày 16/7, tại khu vực bản Cang, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), tổ công tác phối hợp bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu tại chỗ gồm 10 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Lầu A Co (sinh năm 1995, trú tại bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Bước đầu, Lầu A Co khai nhận mua số ma túy này của một đối tượng người Myanmar, vận chuyển về địa phương để bán kiếm lời. Khi Co mang ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Điện Biên Đông đang mở rộng điều tra, bắt giữ những nghi phạm có liên quan trong đường dây, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.