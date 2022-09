Bắt nam thanh niên mang 3 quyết định truy nã bỏ trốn

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp Công thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, Cao Bằng bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt giữ tại cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Văn Nghĩa bị Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã cùng tội danh Trộm cắp tài sản.

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020, Nguyễn Văn Nghĩa liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhiều địa phương khác nhau. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Nghĩa đã bỏ trốn sang Trung Quốc, đến ngày 22/9/2022 khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Cao Bằng đã bàn giao cho Công an thành phố Chí Linh, Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.