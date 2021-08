Bắt nam thanh niên đưa người 'thông chốt' kiểm soát dịch vào thành phố

(VTC News) -

Video: Nam thanh niên đưa người 'thông chốt' (Nguồn video: CANA)

Công an phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) vừa phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên đưa người trái phép qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 vào địa bàn TP Vinh.

Khoảng 19h ngày 17/8, tại khu vực đường tránh Vinh, thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Lợi (SN 1993), trú tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang đưa 2 người không rõ lai lịch vào địa bàn TP Vinh. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đưa Lợi và phương tiện về trụ sở để làm việc.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Lợi. (Ảnh: CANA)

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Lợi khai nhận, do thấy nhiều người từ các huyện muốn vào TP Vinh nhưng không được do TP Vinh đang thực hiện lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16. Vì vậy, Lợi đã liên hệ với những người có nhu cầu sau đó chở xe máy đi vào các đường tắt, lối nhỏ để né tránh các chốt kiểm soát phòng chống dịch, thu lợi bất chính. Mỗi lần trót lọt, Nguyễn Văn Lợi thu mỗi người từ 30 - 50 nghìn đồng tiền công.

Với hành vi trên, Nguyễn Văn Lợi đã vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch theo Nghị định 177/ND-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, mức phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.