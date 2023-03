Bắt nam thanh niên chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ

(VTC News) -

Video: Bắt đối tượng cướp giật tài sản trên quốc lộ ở Nghệ An

Ngày 3/3, theo tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh (20 tuổi) vì cướp giật tài sản.

Khoảng 10h ngày 3/3, chị Trần Thị Ngọc Anh (SN 1995, trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh) đang đi trên Quốc lộ 46 đoạn qua huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy cướp giật 1 điện thoại IPhone trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh bị bắt giữ.

Ngay khi nhận được tin trình báo của chị Ngọc Anh, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau 1h đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 2003, trú tại xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên). Tại cơ quan Công an, đối tượng Tuấn Anh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật điện thoại của những người đi đường.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tiếp tục mở rộng điều tra.

TRẦN LỘC