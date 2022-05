Bắt ma men dâm ô 2 bé gái

(VTC News) -

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đối với Hồ Dễ (52 tuổi, trú tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, lúc 19h ngày 18/4, chị L.T.H (trú tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc) có việc ra khỏi nhà nên dặn hai con gái nhỏ học bài và trông nhà.

Khoảng 20h15 cùng ngày, Hồ Dễ đi nhậu về ngang nhà chị H., thấy có 2 cháu nhỏ trong nhà nên gọi ra mở cổng để vào.

Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam Hồ Dễ.

Vào nhà, thấy 2 cháu nhỏ đang xem điện thoại và tivi nên tiến lại gần để nói chuyện, hắn bảo 2 bé lấy lược chải đầu cho mình nhưng các cháu không đồng ý. Tiếp đó, Dễ hỏi vị trí nhà vệ sinh và yêu cầu 2 bé cùng vào đi vệ sinh nhưng không được.

Sau khi đi vệ sinh, Hồ Dễ trở ra chỗ 2 cháu gái đang ngồi và có hành vi sàm sỡ.

Qua camera trong nhà, chị H. phát hiện hành vi của Dễ nên gấp rút chạy về nhà và báo công an. Lực lượng công an khẩn trương có mặt, triệu tập Hồ Dễ đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, với những chứng cứ không thể chối cãi, Hồ Dễ thừa nhận hành vi của mình.