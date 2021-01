Bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển gỗ trái phép trong đêm ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 20/1, Công an huyện M’Drắk (Đắk Lắk) cho biết vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển gỗ lậu trái phép.

Khoảng 18h ngày 18/1, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện M'Drắk phát hiện xe ô tô BKS 78C - 098.30 do Võ Văn Tây (SN 1995) cầm lái chở theo Châu Thị Tuyết Trinh (SN 1974, cùng trú tại xã Hòa An, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) lưu thông trên đoạn đường buôn Pa (xã Cư Prao), vận chuyển 12 hộp gỗ xẻ và 2 lóng gỗ tròn với tổng khối lượng khoảng 3 m3, chưa xác định được chủng loại.

Số gỗ lậu do nhóm người vận chuyển bỏ lại tại hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số gỗ trên. Qua làm việc, Trinh khai nhận là chủ sở hữu của số gỗ này.

Tiếp đó, 23h cùng ngày, Công an huyện M’Drắk phối hợp với Công an xã Ea Trang tuần tra, phát hiện tại buôn Thi, xã Ea Trang có một số người sử dụng xe công nông độ chế vận chuyển lâm sản trái phép.

Khi thấy lực lượng chức năng, những kẻ trên đã nhanh chân bỏ trốn để lại tang vật. Qua kiểm tra, tại hiện trường có 10 hộp gỗ xẻ, khối lượng 3 m3, chưa xác định chủng loại.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản, đưa số tang vật trên về trụ sở để xử lý theo quy định.