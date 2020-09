Bắt kho nguyên liệu thuỷ sản không rõ nguồn gốc ở An Giang

Sáng 10/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Thủy sản An Giang kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một cơ sở sản xuất nguyên liệu thủy sản không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Khoảng 10h ngày 8/9, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của cơ sở Mạch Bình Long (huyện Châu Thành) thì phát hiện trong kho chứa 150 tấn nguyên liệu thủy sản, tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hóa đơn, chứng từ, mã số tiếp nhận lưu thông trên thị trường do Tổng cục Thủy sản cấp phép.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu kiểm định sản phẩm trên có chất cấm hay không để xử lý theo quy định.