Bắt khẩn cấp người phụ nữ mạo danh Thanh tra Chính phủ để chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin, đã bắt khẩn cấp Phạm Thái Mai Hương (SN 1983, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thái Mai Hương tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Phạm Thái Mai Hương mạo danh là cán bộ công tác tại Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều cơ quan trung ương và công an. Từ đó, Hương khoe có thể can thiệp trong các vụ việc nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho Hương một số tiền để lo lót, sau đó Hương chiếm đoạt luôn tài sản của nạn nhân.

Bằng những thủ đoạn như trên, Hương đã chiếm đoạt của nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và của chị T. (ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.HCM kêu gọi ai là bị hại của Hương đến Phòng PC02, Công an TP.HCM hoặc hoặc liên hệ Thiếu tá Phan Văn Tứ, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, số điện thoại: 0979123319 để tố cáo, cung cấp thêm thông tin để điều tra xử lý.

Trước đó, tại tỉnh Đồng Nai, một nam thanh niên cũng tự nhận mình là Vụ trưởng bên Thanh tra Chính phủ khi qua nhiều chốt kiểm soát COVID-19.

Cụ thể, chiều 31/8/2021, Trịnh Đình Hải (33 tuổi) cùng một người đi ô tô qua chốt kiểm soát dịch tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, bị cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hải mặc trang phục thanh tra, xưng là "Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ", xuất trình thẻ "Phó phòng xử lý sau thanh tra, cơ quan Bộ Y tế" yêu cầu lực lượng chức năng cho vào khu phong tỏa. Anh ta còn đưa giấy xác nhận đi đường do UBND phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, cấp với nội dung "giám sát phòng chống dịch".

Thấy Hải có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc, xác định anh ta không làm việc ở cơ quan thanh tra nào. Hải thừa nhận đã giả danh, mua trang phục, cầu vai, nón, bảng tên, thẻ thanh tra trên mạng với giá 4 triệu đồng.

Kiểm tra hai căn nhà của Hải ở phường Tam Hiệp và Trảng Dài, cảnh sát phát hiện nhiều bộ trang phục thanh tra, giấy tờ giả khác.