Bắt kẻ vận chuyển số lượng lớn ma túy, găm 'hàng nóng' trong người

(VTC News) -

Ngày 14/7, theo tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Công an huyện Thanh Chương và Phòng CSGT Công an Nghệ An phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ gần 27kg ma túy và một số 'hàng nóng' gồm súng, đạn.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số lượng ma túy. (Ảnh: CAND)

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 12/7, tại khu vực đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An), sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Xuân Tài (SN 1979, trú tại tỉnh Hải Dương) đi xe ô tô chở số lượng lớn ma túy nên bố trí lực lượng tổ chức chốt chặn, vây bắt.

Biết bị vây bắt, Tài cố thủ trong xe, đồng thời tay cầm khẩu súng sẵn sàng chống trả lại lực lượng vây bắt.

Số lượng lớn ma túy và súng đạn bị thu giữ.

Trước sự manh động của đối tượng, lực lượng đánh án nhanh chóng tiếp cận đập vỡ kính xe, tước vũ khí bắt giữ đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu thu giữ gần 27kg ma túy, 1 khẩu súng và 7 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng.

Hiện Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục mở rộng điều tra.