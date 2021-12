Bắt kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 16 năm lẩn trốn sang Lào

(VTC News) -

Ngày 2/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ được kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Pùa Lao Tủa (SN 1981, trú tại bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) sau 16 năm lẩn trốn.

Theo cơ quan công an, tháng 8/2004, Pùa Lao Tủa biết đồng bọn trong vụ án mua bán trái phép 20 bánh heroin tại địa bàn bản Thái Hưng (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị lực lượng chức năng bắt giữ, Tủa lập tức trốn khỏi địa phương và sang Lào sinh sống.

Thời điểm đó, Tủa vẫn thường xuyên về thăm nhà và ở tại lán nương địa phận giáp ranh với Lào, để khi có động tĩnh của lực lượng chức năng thì lập tức trốn chạy qua các đường mòn, lối mở.

Ngày 11/3/2005, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã đối với Pùa Lao Tủa về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau 16 năm lẩn trốn, Pùa Lao Tủa bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau một thời gian dài nắm tình hình, đến ngày 26/11/2021, khi có thông tin Tủa xuất hiện ở bản Căng Tỵ (xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) lực lượng Công an tỉnh Sơn La lên phương án bắt giữ thành công Tủa.

Thiếu tá Quàng Văn Cương (Phó đội trưởng Đội phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La) cho biết, Tủa rất thông thạo địa bàn, luôn cảnh giác cao độ với lực lượng chức năng và ẩn náu tại khu vực giáp biên giới Việt Lào, nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, khi thấy thời cơ thuận lợi tới, 4 tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Chiềng Khừa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu nhanh chóng tiếp cận địa bàn, đối tượng, triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong khi bị vây bắt, Tủa dùng dao, gậy chống trả lực lượng chức năng và không ngừng hô hào người thân tới cứu giúp, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt giữ thành công Pùa Lao Tủa sau 16 năm lẩn trốn.