Bắt kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm mang súng theo người

(VTC News) -

Ngày 23/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa bắt giữ được Tráng A Thào (trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) là kẻ bị truy nã dặc biệt nguy hiểm.

Theo cơ quan công an, Tráng A Thào là kẻ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" từ ngày 8/9/2003.

Lúc 10h ngày 23/1, tại bản Co Tang (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ), Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Sơn La và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc truy bắt Tráng A Thào.

Tráng A Thào tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình bắt giữ, lực lượng công an thu giữ được trên người Tráng A Thào 1 khẩu súng K59 có 11 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng.

Đồng thời, tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng AK, 30 viên đạn, 3 khẩu súng tự chế và một số tang vật liên quan khác.