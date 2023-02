Bắt kẻ trốn truy nã 23 năm tại Đồng Nai

(VTC News) -

Chiều 25/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Anh Tuấn (50 tuổi, quê Vĩnh Phúc) để điều tra, xử lý về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, tháng 12/1998, Hoàng Anh Tuấn bị Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên, Tuấn không chấp hành, mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4/4/2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã Hoàng Anh Tuấn về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sau 23 năm trốn truy nã, ngày 24/2, Tuấn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một căn nhà tại phường Long Bình (TP Biên Hoà, Đồng Nai).

Hoàng Anh Tuấn đã có 1 tiền án về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước”.

Thy Huệ