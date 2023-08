Bắt kế toán trường mầm non ở An Giang mua bán trái phép hóa đơn

(VTC News) -

Chiều 25/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam Bùi Hồng Trinh (SN 1982, trú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bùi Hồng Trinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiến Tầm)

Kết quả điều tra ban đầu, Bùi Hồng Trinh là kế toán trường mầm non trên địa bàn, biết được nhu cầu của một số trường học, công ty và hộ kinh doanh cần hoá đơn để hợp thức nguồn hàng hoá mua vào đúng theo quy định ngành thuế.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 12/2022, Bùi Hồng Trinh đã bán 14 tờ hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Ngọc Mai Phát (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), ghi nội dung khống với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Trinh thu lợi bất chính gần 60 triệu đồng từ việc mua bán trái phép số hoá đơn trên.

Cảnh sát Kinh tế Công an TP Long Xuyên đang điều tra, xác minh làm rõ.