Bắt kẻ tổ chức cho 4 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 17/1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1981, trú 33/1D Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) do tổ chức cho nhóm người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép.

Nguyễn Trọng Tuấn tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 11/2021, thông qua một tài khoản Zalo, Nguyễn Trọng Tuấn nhận chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Bắc Ninh đi Đồng Nai với giá 24 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn thuê Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chở thay mình với giá 17 triệu và hỗ trợ thêm 1 triệu tiền ăn. Như vậy, Tuấn hưởng lợi 6 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 21/11/2021, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 2 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền), Nguyễn Xuân Trường đã bị Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) phát hiện, bắt giữ trong lúc đang đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.