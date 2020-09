Bắt kẻ lừa 'chạy' chế độ chính sách, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tối 28/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Bùi Xuân Dư (SN 1953, trú tại thôn Mỹ Trì, xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Bùi Xuân Dư không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ thực hiện, giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

Trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện, thấy nhiều người từng tham gia quân ngũ có nhu cầu làm chế độ chính sách, Dư giới thiệu bản thân có quen biết với người ở Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng nên có thể làm mọi chế độ từ chất độc màu da cam, mất sức, thương bệnh binh, nâng hạng thương binh đến chế độ thân nhân đối với liệt sĩ.

Mục đích của Dư là sau khi nhận hồ sơ và tiền của những người có nhu cầu, hắn sẽ tìm người có khả năng thực hiện để móc nối làm hồ sơ, lấy tiền hoa hồng.

Bùi Xuân Dư tại cơ quan công an.

Không trực tiếp ra mặt, Bùi Xuân Dư thực hiện hành vi lừa đảo thông qua ông Lê Thái Loạn (SN 1951, tại Ninh Giang, Hải Dương). Ông Loạn là cựu chiến binh, trước đây được hưởng chế độ bệnh binh nhưng từ năm 1977 đến nay bị cắt chế độ.

Ông Loạn cũng được Dư hứa hẹn làm lại chế độ bị cắt, đồng thời nhờ ông Loạn tìm thêm các trường hợp có nhu cầu. Dư hướng dẫn ông Loạn tỉ mỉ từ cách thức giới thiệu, làm hồ sơ và thu tiền.

Theo đó, người nào muốn “chạy" chế độ thì nộp khoản tiền dao động từ 10 đến 30 triệu đồng, tùy loại chế độ trợ cấp hàng tháng dưới hình thức “cho vay” để đề phòng trường hợp thời hạn hết mà giấy tờ chưa làm xong, có thể khất, gia hạn, tránh bị kiện cáo.

Cụ thể, mức phí làm chế độ nâng hạng thương binh, trợ cấp thân nhân liệt sỹ, chế độ thương bệnh binh là 30 triệu đồng; chế độ chất độc da cam, trợ cấp mất sức là 25 triệu đồng… Thời gian làm thủ tục từ 6 đến 18 tháng, nếu không làm được sẽ trả tiền và hồ sơ. Khi nào có quyết định hưởng chế độ sẽ thu thêm mỗi người 5 triệu đồng để chia cho những người “có công” tìm người giúp đỡ giải quyết chế độ như ông Loạn.

Vài ngày sau khi nộp tiền và hồ sơ cho ông Loạn, nhiều người cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện mà không có hội đồng giám định, sau đó về nhà đợi quyết định. Tiền và hồ sơ của các cựu chiến binh được ông Loạn chuyển cho Dư ngay trong ngày. Địa điểm giao nhận có thể ở bệnh viện hoặc ngay trên đường cho “nhanh và tiện”.

Với thủ đoạn nói trên, từ năm 2014 đến 2017, thông qua Lê Thái Loạn, Dư nhận hồ sơ và tiền của gần 100 trường hợp tại tỉnh Hải Dương. Tổng số tiền nhận và chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.