Bắt kẻ lao ô tô vào công an hòng chạy trốn khi mang súng đi giao ma túy

(VTC News) -

Chiều 22/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Chu Đức Thuận (30 tuổi, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) để làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 21/4, Công an TP Bắc Ninh triển khai chuyên án, khám xét xe ô tô mang biển số 30H-196.01 do Thuận điều khiển và phát hiện trên xe có 3.080 viên ma túy tổng hợp, gần 1kg ma túy đá. Lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn, bên trong có 5 viên đạn.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Chu Đức Thuận (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời điểm phát hiện, truy bắt Thuận, nghi phạm này cố thủ trong xe, không hợp tác và lái xe lao thẳng vào lực lượng công an hòng trốn thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Bắc Ninh đã bắt giữ Thuận và thu giữ tang vật, đảm bảo an toàn lực lượng.

Tại cơ quan công an, Thuận khai đang trên đường giao số ma túy kể trên cho một người ở phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh, bước đầu xác định khẩu súng Thuận mang theo là súng quân dụng. Sau khi khởi tố tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Công an TP.Bắc Ninh đã chuyển hồ sơ và bị can lên Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra.

Khi có kết luận giám định khẩu súng, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ khởi tố thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, ngày 12/4, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang 211 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại Khách sạn Family 88888 (phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh).

Khách sạn này do Nguyễn Danh Thảo (49 tuổi, ở phường Đình Bảng, TP Từ Sơn) làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ gần 52g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Qua test nhanh, 186 người dương tính với ma túy.

Bước đầu đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra làm rõ 63 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, 124 đối tượng có hành vi vi phạm hành chính.