Bắt kẻ đâm chết người sau va chạm giao thông ở TP.HCM

(VTC News) - Quá trình điều tra, truy tìm hung thủ, Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt được người đàn ông đâm chết người sau va chạm giao thông.

Ngày 5/11, Công an quận 5, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Diệp Cẩm Minh (47 tuổi, quận 5) để điều tra về hành vi Giết người sau va chạm xe máy.

Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Phương (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Thông tin ban đầu từ công an, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h30 ngày 31/10, tại giao lộ Đỗ Ngọc Thạch - Trần Hưng Đạo (phường 14, quận 5) giữa xe máy do anh Phương cầm lái với xe máy do Minh cầm lái.

Công an quận 5, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Diệp Cẩm Minh.

Sau va chạm, anh Phương không dừng lại mà tiếp tục chạy tiếp. Thấy vậy, Minh đuổi theo, ép xe anh Phương vào lề đường rồi rút con dao bấm ra đâm anh Phương.

Sau đó, Minh cố tình đâm xe vào anh Phương khiến anh Phương đi loạng choạng rồi ngã.

Sau khi gây án, Minh lái xe bỏ chạy về hướng chợ Kim Biên (phường 13, quận 5).

Thấy anh Phương nằm gục bên đường, người dân đã đưa anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên đến 18h cùng ngày, anh Phương không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an quận 5 phối hợp với công an phường có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai và điều tra vụ việc.

Đến ngày 5/11, lực lượng công an đã bắt giữ Minh tại một quán cà phê ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Minh khai nhận sau va chạm, xe máy của Minh mới mua bị trầy xước nhưng anh Phương không dừng lại mà tiếp tục chạy. Bức xúc, Minh đuổi theo và hai bên xảy ra cự cãi. Do không kiềm chế được bản thân nên Minh rút dao đâm anh Phương.

Được biết, Minh có một tiền án liên quan đến ma túy. Hiện Công an quận 5 đang củng cố hồ sơ để xử lý Minh.

Quang Anh - Song Ngư